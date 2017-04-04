В Запорожье патрульные полиции изучают действие наркотиков на своих «клиентах»

Патрульные полиции остановили «ВАЗ-07» за нарушение водителем правил дорожного движения у ДнепроГЭСа — превышение скорости.
Во время общения инспекторы заметили, что водитель ведет себя странно, но запаха алкоголя слышно не было.
«Проедем на освидетельствование», — предложили они дружелюбно водителю.
Тому деваться некуда было и он прошел медконтроль. Подозрения полисменов подтвердились: «клиент» находился под воздействием наркотика под названием «марихуана».
Во время составления протокола патрульные пробили водителя по базе и ахнули — только на той неделе сердешного уже задерживали в состоянии наркодрайва. Правда, «приход» у водителя тогда был иного сорта —
метамфетамин.
Видимо, загруженный суд не успел рассмотреть предыдущий протокол о нарколихаче. А, возможно, не стал лишать любителя измененного состояния прав на управления транспортом.
Словом, внимательно осмотрели патрульные водителя, оценив его поведение, мимику и прочее, чтоб знать состояние наркоманов, что называется, в лицо.
По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, инспекторы выписали водителю протокол по ч.2 ст.130 КоАП «Управление в состоянии наркотического опьянения». Автомобиль доставлен на штрафплощадку.