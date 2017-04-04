В Запорожье предлагают связать «Запорожсталь» с Бородинским микрорайоном автобусным маршрутом

В Запорожье на сайте Петиций во вторник 28 марта, создали петицию с предложением проложить маршрут: Бородинский-Запорожсталь.

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Автор петиции поясняет это тем, что он утром не может уехать на работу (на завод «Запорожсталь») с Бородинского на автобусе, который является служебным. Дескать, служебный транспорт совмещен и забирает: Верхнюю Хортицу, Осипенковский и только потом, забитый людьми, заезжает за ним на Бородинский микрорайон.

В результате этого автор просит решить эту проблему и пустить автобусный маршрут Бородинский-Запорожсталь.

За неделю петицию подписало 14 человек. Её можно просмотреть здесь.