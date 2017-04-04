В Запорожье пройдет мастер-класс по японской поэзии

В субботу, 8 апреля, в Запорожье состоится мастер-класс по японской поэзии хайку «Красота мгновения».

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Мероприятие будет проходить в Запорожской Областной Универсальной Научной Библиотеке по адресу пр. Соборный, 142 в 15:00.

На мастер-классе вы научитесь воплощать в поэтическую форму хайку собственные ощущения, эмоции и образы.

Справка: Хайку отличается предельной краткостью и своеобразной поэтикой. Оно изображает жизнь природы и человека в их слитности, неразрывном единстве на фоне времен года.

Более подробную информацию можно узнать здесь.