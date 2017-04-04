В Запорожье состоится велоквест «Вкрутую», посвященный городу «с яйцами»

В Запорожье в воскресенье, 9 апреля, состоится велоквест «Вкрутую».
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Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Запорожье — город с яйцами!». Условия участия:
- регистрация на квест является обязательным и сделать это можно по ссылке;
- ваша команда должна состоять от 2-х до 3-х участников. (Если вы один и не имеете команды, не переживайте — регистрируйтесь и Вам найдут команду!)
- самому младшему участнику команды не должно быть менее 14-ти лет (согласно ПДД);
- команда должна прибыть на место начала велоквест в 12:00, 9-го апреля (Аллея Славы на проспекте Соборной возле горсовета);
- дедлайн заполнения регистрационных анкет на участие в велоквест 7 апреля 23:00;
- участие в велоквест может принимать 10-ти укомплектованных команд.
Более подробная информация здесь.