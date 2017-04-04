Двое рецидивистов с помощью ножа отобрали у запорожского паренька смартфон

Потерпевший не сразу обратился за помощью в полицию, но оперативники все равно задержали разбойников.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, в Ореховское отделение обратился 18-летний парень, сообщивший, что несколько дней назад двое мужчин угрожали ему ножом и отобрали телефон.

Полицейские показали пострадавшему картотеку лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Просматривая фотографии, молодой человек узнал злодея. Сотрудники криминальной полиции установили местонахождение 40-летнего и 37-летнего ранее судимых мужчин и в тот же день задержали их.

Оказалось, что злодеи продали украденный мобильный телефон в один из ломбардов Запорожья. Его изъяли.

Обоих злоумышленников проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

За разбойное нападение подозреваемым грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.