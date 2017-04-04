Жители Запорожского края задекларировали 460 миллионов гривен

С начала кампании декларирования доходов граждан – с января и за две декады марта текущего года в Запорожской области уже подано 14,6 тысячи деклараций на общую сумму 462 миллиона гривен.

По словам и.о. начальника Госфискальной службы в Запорожской области Юлианы Козаченко, это почти на 63 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Большинство отчетов поступило с налоговыми обязательствами – всего задекларировано к уплате 23,3 миллиона гривен, что превышает данные 2016 года на 6,5 миллиона. Из этой суммы в бюджет уже уплачено 10,5 миллиона, что на 913 тысяч больше, чем в прошлом году», — заявила Козаченко.

По ее словам, для начисления налоговой скидки подано 2,6 тысячи деклараций, по результатам перерасчетов 2,1 тысячи отчетов гражданам будет возвращено 3,3 миллиона гривен.

Последний срок подачи декларации в 2017 году – 3 мая.