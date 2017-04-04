Запорожанка на 8-м месяце беременности пыталась покончить с собой

Вчера, 3 апреля, 28-летняя женщина в селе Зеленый Гай хотела покончить с собой перерезав вены.

По прибытию медиков дома также был обнаружен 3-летний ребенок, которого накануне суицидница избила ремнем. В результате девочка была госпитализирована в Вольнянскую центральную больницу в детское отделение с сильными ушибами ягодиц, бедер и голени.

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Позже выяснилось, что женщина находится на 8 месяце беременности и медики отправили её в центральную районную больницу родового отделения, где диагностировали резаные раны предплечья и гипертонию.

Как сообщил «Верже» Анатолий Сидоренко, глава независимого профсоюза работников «скорой помощи», женщина госпитализирована, поскольку нуждается в медицинском уходе.