Запорожская школьница проглотила пригоршню смертельных таблеток

Как стало известно «Верже» от Анатолия Сидоренко, главы Независимого профсоюза работников «скорой помощи», вчера вечером в Мелитополе 11-летняя школьница напилась таблеток азалептолу.
Несчастную девочку госпитализировали в Мелитопольскую детскую больницу, где ей диагностировали медикаментозное отравление азалептолом…
Это лекарство назначается пациентам, страдающим шизофренией. Азалептол вызывает галюцинации, бред и прочие побочные явления, вплоть до остановки сердца
Полиция проводит расследование: был ли это несчастный случай или девочка сознательно приняла таблетки. И почему!?
а название специально написали, чтобы и другие попробовали? у автора мозги есть?