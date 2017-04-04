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Запорожская школьница проглотила пригоршню смертельных таблеток

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user444
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Как стало известно «Верже» от Анатолия Сидоренко, главы Независимого профсоюза работников «скорой помощи», вчера вечером в Мелитополе 11-летняя школьница напилась таблеток азалептолу.

Несчастную девочку госпитализировали в Мелитопольскую детскую больницу, где ей диагностировали медикаментозное отравление азалептолом…

Это лекарство назначается пациентам, страдающим шизофренией. Азалептол вызывает галюцинации, бред и прочие побочные явления, вплоть до остановки сердца

Полиция проводит расследование: был ли это несчастный случай или девочка сознательно приняла таблетки. И почему!?

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. а название специально написали, чтобы и другие попробовали? у автора мозги есть?

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