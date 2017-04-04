Запорожская школьница проглотила пригоршню смертельных таблеток

Как стало известно «Верже» от Анатолия Сидоренко, главы Независимого профсоюза работников «скорой помощи», вчера вечером в Мелитополе 11-летняя школьница напилась таблеток азалептолу.

Несчастную девочку госпитализировали в Мелитопольскую детскую больницу, где ей диагностировали медикаментозное отравление азалептолом…

Это лекарство назначается пациентам, страдающим шизофренией. Азалептол вызывает галюцинации, бред и прочие побочные явления, вплоть до остановки сердца

Полиция проводит расследование: был ли это несчастный случай или девочка сознательно приняла таблетки. И почему!?