Домой Новости Запорожский Отелло пытался пристрелить неверную супругу из револьвера, но не смог

Запорожский Отелло пытался пристрелить неверную супругу из револьвера, но не смог

От
Valeriy
-
187
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Покушение на убийство женщины, совершенного ее мужем на почве ревности, — так трактовали полицейские семейное ЧП в одном из домов Приморска.

По информации пресс-служба облГУНП, в Приморское отделение полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлена 64-летняя гражданка, у которой черепно-мозговая травма и ранение лба.

Выездом на место происшествия полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес ее 66-летний муж. Пенсионер, приревновав жену, сначала затеял ссору, а затем из револьвера, снаряженного пулей Флобера, выстрелил ей в голову.

К счастью, ранение оказалось поверхностным, в настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает. Полицейские опросили правонарушителя, и изъяли орудие преступления — револьвер «ALFA» с патронами.

Начато уголовное производство по статье «Покушение на умышленное убийство». Согласно действующему законодательству, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here