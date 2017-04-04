Запорожский Отелло пытался пристрелить неверную супругу из револьвера, но не смог

Покушение на убийство женщины, совершенного ее мужем на почве ревности, — так трактовали полицейские семейное ЧП в одном из домов Приморска.

По информации пресс-служба облГУНП, в Приморское отделение полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлена 64-летняя гражданка, у которой черепно-мозговая травма и ранение лба.

Выездом на место происшествия полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес ее 66-летний муж. Пенсионер, приревновав жену, сначала затеял ссору, а затем из револьвера, снаряженного пулей Флобера, выстрелил ей в голову.

К счастью, ранение оказалось поверхностным, в настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает. Полицейские опросили правонарушителя, и изъяли орудие преступления — револьвер «ALFA» с патронами.

Начато уголовное производство по статье «Покушение на умышленное убийство». Согласно действующему законодательству, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.