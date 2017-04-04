Запорожский суд не захотел сажать в тюрьму чиновника-мздоимца

В Запорожской области объявлено о подозрении директору одного из госпредприятий за вымогательство и получение взятки в сумме 500 тысяч гривен.

Прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения директором одного из государственных предприятий Запорожской области неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Во время досудебного расследования установлено, что должностное лицо требовало и получило от гражданина неправомерную выгоду в сумме 500 тысяч гривен за беспрепятственное предоставление возможности заготовки древесины на предприятии.

Как сообщила пресс-служба прокуратура Запорожской области, следствие требовало подозреваемому избрать меру пресечения в виде содержания под стражей и, соответственно, отстранить его от занимаемой должности.

Однако следственный судья решил иначе — прокуратуре было отказано в применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности.

Посему судебные решения прокуратурой области обжалованы в апелляционном порядке. Кстати, подозреваемому по ч.4 статьи 368 УК грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией. Как бы не сбежал к северным варварам.