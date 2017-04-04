Из Запорожья в Киев запустят дополнительный авиарейс (РАСПИСАНИЕ)

На следующей неделе, с 14 апреля, из Запорожья в Киев будет удвоено число полетов на внутреннем маршруте Запорожье-Киев. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Запорожье».

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Известно, что самолет АК «Международные авиалинии Украины» сейчас летают 6 раз в неделю из Киева в Запорожье. Полеты из столицы выполняются вечером, а из Запорожья в Киев — утром:

Киев-Запорожье: вылет — 19:30; прибытие — 20:35;

Запорожье-Киев: вылет — 06:30; прибытие — 07:40.

Новый рейс будет курсировать в дневное время 7 раз в неделю с вылетом из Киева в 10:15 и 14:45 в зависимости от дня недели и возвращением из Запорожья в 12:20 и 16:50.

Билет будет стоить 1654 гривны.