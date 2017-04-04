Мэр Запорожья признался в бессилии в отношении тарифов на тепло

Стоимость гигакалории для потребителей тепла в Запорожье возросла в два раза, но городская власть на тарифы в отношении природного газа влиять не в силах. Об этом городской голова Запорожья Владимир Буряк поведал, давая свою оценку работе тепловиков в завершившимся отопительном сезоне.

«На сегодня поставлена задача — изучить результаты прошедшего отопительного сезона, определить проблемы, требующие первоочередного решения. Это касается, например, ремонта сетей, решения вопросов, по конкретным домам, где запорожцы вынуждены были платить в зимний период по 50-60 гривен за отопление одного квадратного метра», — заявил Владимир Буряк.

Городской голова отметил, что будет разработана и реализована городская целевая программа, которая позволит устранить проблемы, которые были выявлены в ходе отопительного сезона. Также сейчас еще одна из задач городской власти — реализация энергосберегающих мероприятий в ЖКХ, жилищной и бюджетной сферах. Они предоставят возможность сократить потребление тепла, а значит и общий размер оплаты за него для потребителей.