Путин просил у Меркель и Олланда, поспособствовать снятию Украиной блокады ОРДЛО

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом вновь выступил за снятие Киевом блокады Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

«Путин снова акцентировал на необходимости скорейшего снятия Киевом блокады региона и принятия неотложных мер по решению социально-экономических проблем населения Донбасса, как это предусмотрено минским «Комплексом мероприятий», — говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, Путин высказался в пользу безотлагательного запуска работы по реализации политических аспектов Минских договоренностей.

Также он подчеркнул важность обеспечения синхронизации шагов в сферах безопасности и политического урегулирования, что должно найти отражение в проекте «дорожной карты», подготовкой которой занимаются помощники лидеров в соответствии с решениями саммита «нормандской четверки» в Берлине 19 октября 2016 года.