Российские «ихтамнеты» обстреляли под Новоазовском своих: два «200» и три «300»

Контрактники из России с перепугу обстреляли

в серой зоне собственных бойцов из другого подразделения, которые ставили мины: два боевика убиты, трое ранены.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Личный состав инженерного подразделения 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК при установлении минных заграждений в «серой» зоне был обстрелян из передовых позиций полка. В результате «дружественного» огня двое военнослужащих убиты, трое ранены», – рассказали в разведке.