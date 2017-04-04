Футболист запорожского «Металлурга» вошел в символическую сборную тура (ФОТО)

В субботу, 1 апреля, прошла игра «Металлург» — «Ингулец-2» с результатом «2-2».

Известно, что ФК «Металлург» весной выступает с существенными потерями по сравнению с первой часть сезона. После двух поражений запорожский клуб отвоевал ничью в Петровском районе Кировоградской области, хотя «Ингулец-2» дважды выходил вперед, но повезло гостям запорожцам, что опытный Бережной почувствовал силы и забил два красивых мяча фактически с двух попыток. Эту ничью можно смело вносить в актив металлурговцев.

В результате игры в список лучших игроков Второй лиги, 23 тура журналисты сайта SportArena включили и полузащитника «Металлурга» Дениса Бережного.