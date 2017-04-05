Американская SpaceX впервые запустила в космос уже летавшую ракету (ВИДЕО)

Компания SpaceX впервые в истории запустила в космос уже летавшую ракету-носитель, после чего посадила ее на плавучую платформу.

Для вывода на орбиту спутника связи SES-10 была использована ракета Falcon 9, которую первый раз запустили 8 апреля 2016 года; тогда ее удалось успешно посадить на платформу в океане.

Программа повторного использования ракеты-носителя, разработанная компанией SpaceX, нацелена на снижение стоимости космических запусков.

В 2015 году компании удалось посадить ракету Falcon 9 на площадку на земле, а через несколько месяцев — на плавучую платформу.

Напомним, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября 2016 года произошел взрыв…

Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.