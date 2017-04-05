Анонс свежего номера газеты «Верже» от 6 апреля

В номере газеты «Верже» от 6 апреля читатель найдет немало интересной информации о текущих событий в Запорожье, стране и мире.

К примеру, кто и сколько будет платить абонплату за газ — комментарии специалистов «Запорожгаза» — ст. 2

«Урановый» скандал

Жители Вольнянска протестуют против создания карьера, который, по их мнению, может угрожать всей области. Представители власти заявляют, что угрозы нет — ст. 12

Запорожский фотограф Елена Смирнова рассказала о новых тенденциях в фотоискусстве — ст. 13

Мнение эксперта

Может ли Украина избавиться от колониальной зависимости? — ст. 4

Аферы

Запорожанка помогла полиции поймать телефонного мошенника — ст. 6

Община

Мифы и реалии. Журналист «Верже» пообщалась с главой ромской общины «Лачо Дром» о традициях, привычках и жизни запорожских ромов — ст. 14