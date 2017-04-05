Бездомного запорожца фермер приковал цепью из-за кражи (ВИДЕО)

Фермер из Мелитопольского района вывез супругов в заброшенный ангар, где приковал мужчину цепью.

Вчера, 3 апреля, в полицию поступила информация о том, что 62-летний фермер, проживающий в одном из сел Мелитопольского района, поместил в заброшенный ангар супругов, и там насильно удерживает их.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила 46-летнего мужчину, прикованного цепью к металлической трубе.

По информации пресс-службы ГУНП в Запорожской области, владельца здания доставили в отдел полиции, допросили и задержали согласно ст. 208 УПК Украины. Информация внесена в ЕРДР и начато производство по ч. 1 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Как результат, подозреваемого может ждать до семи лет лишения свободы.