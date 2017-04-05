Боевики на ОРДЛО возмущены, что их убитых однополчан хоронят, как безродных

Контрактники из местных упрекают командование, состоящее из россиян, в несоблюдении правил траурного ритуала в отношении погибших «собратьев», родственников которых не ставят в известность о смерти.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, боевики, входящие в состав дислоцированного в оккупированном Новоазовске отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, чуть не подняли бунт.

Дескать, отношение российского оккупационного командования к погибшим «собратьям», как к безродным.

«Обычно убитые военнослужащие полка доставляются в ближайшие морги, где судебно-медицинская экспертиза тел не проводится, свидетельства о смерти своевременно не оформляются, а процесс захоронения проходит без уведомления родных и близких и без соблюдения общепринятых правил траурного ритуала», – сказано в сообщении разведки.