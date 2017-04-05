Вспомнить все: девять терактов в метрополитенах России

Днем, 3 апреля, прогремел взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга. В результате взрыва 14 человек погибли, свыше сорока получили ранения разной степени тяжести.

До этого на территории РФ мишенью террористов подземка становилась только в Москве.

— Первый теракт в метрополитене в Москве произошел 8 января 1977 года. В поезде на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская» была взорвана самодельная бомба. Погибли 7 человек, ранено около 30. За это преступление к расстрелу приговорены три человека, которые по версии следствия были членами армянской националистической группировки, боровшейся с властями СССР.

— 11 июня 1996 года в Москве произошел взрыв в вагоне метро на перегоне между станциями «Тульская» и «Нагатинская». Погибли 4 человека, ранено 14.

— 1 января 1998 года в Москве произошел взрыв маломощного устройства в вестибюле станции «Третьяковская». Ранены три человека.

— 8 августа 2000 года в Москве сработало взрывное устройство в подземном переходе, где расположены входы на станции метро «Пушкинская» и «Тверская». Погибли 13 человек, ранено 61.

— 5 февраля 2001 года в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное под скамейку на платформе станции метро «Белорусская». Ранено 10 человек.

— 6 февраля 2004 года в Москве бомба сработала в вагоне метро на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Взрывное устройство привел в действие уроженец Карачаево-Черкесии Анзор Ижаев. Погиб 41 человек, ранено более 250.

— 31 августа 2004 года в Москве смертница совершила теракт у вестибюля станции метро «Рижская».

Погибли 10 человек, в том числе организатор этого нападения, лидер так называемого «карачаевского джамаата» Николай Кипкеев, ранено 33.

— 29 марта 2010 года в Москве террористками-смертницами были произведены взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры».

Погиб 41 человек, ранено 88. Ответственность за теракт взял на себя лидер «Кавказского эмирата» Доку Умаров.