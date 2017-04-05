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В Запорожье в спальном микрорайоне произошел масштабный пожар (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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user444
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Вчера, 4 апреля, около 19:40 на улице Днепровские пороги в Бородинском микрорайоне на открытой территории произошел масштабный пожар.

Известно, что на территории было большое количество сухих веток и деревьев. Недалеко от места пожара находится остановка общественного транспорта «Новый рынок». Рядом находятся много стоянок, кооперативов.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области в 22:24 пожар удалось потушить полностью. На месте работали шесть пожарных машин.

Причины пожара неизвестны. Пострадавших нет.

 

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