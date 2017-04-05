В Запорожье старушку изнасиловал пьяный молодчик

Гнусное преступление произошло вчера вечером в Хортицком районе Запорожья: нетрезвый бомж покусился на половую свободу 77-летней горожанки.

Пенсионерка возврашалась вечером домой с дачного участка, когда на нее из кустов напал негодяй. Но не полупустой кошелек горожанки привлек его внимание, а сама старушка — как сексуальный объект.

Чтобы несчастная не сопротивлялась, налетчик приставил к ее шее нож. После совершения мерзкого дела, насильник отпустил свою жертву, думая, что пожилая женщина никому не раскажет об издевательствах.

Пенсионерка сообщила о произошедшем полицейским, которые патрулировали недалеко от места преступления. Мужчину задержали и оправили в Хортицкий райотдел.

Как оказалось, 31-летний бездомный, ранее судимый, мужчина был нетрезв. Он решил удовлетворить свою половую страсть и напал на первого попавшегося человека.

В отношении подозреваемого начато расследование по статье 152 УК. Ближайшие годы бомж проведет под крышей над головой и, вероятно, с обильными сексуальными связями.