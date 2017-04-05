В Запорожье 2 детдома семейного типа и 4 приемные семьи из ОРДЛО получили 632 тысячи гривен

В Запорожье 2 детдома семейного типа и 4 приемные семьи из ОРДЛО...

18 семей, в числе которых 4 приёмные семьи и 2 детских дома семейного типа, переехавшие из районов проведения АТО, получают в Запорожье государственную помощь.

В этих семьях воспитывается 45 приемных детей-сирот. За март текущего года приемным семьям выплачена государственная помощь на сумму 211,7 тыс грн., с начала года — 632,8 тыс грн.

По информации управления соцзащиты населения Запорожского горсовета, в марте 2016 года в Запорожье выплата государственных пособий всем семьям с детьми осуществлена в полном объеме на общую сумму 60 628,8 тыс грн.

Всего же с начала года профинансировано более 171 624,7 тыс грн. семьям с детьми.