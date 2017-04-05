Госреестр памятников Украины пополнили 18 зданий Запорожья (ФОТО)

Государственный реестр недвижимых памятников Украины пополнили запорожские дома — 18 зданий признаны объектами культурного наследия архитектуры и градостроительства.

Ранее эти объекты были зарегистрированы как памятники архитектуры и градостроительства местного значения.

Но в связи с изменением правового статуса 18 вновь выявленных объектов исключены из Перечня объектов культурного наследия архитектуры и градостроительства Запорожской области.

Как пояснили в управлении градостроительства и архитектуры облгосадминистрации, внесение объектов в Государственный реестр означает, что с этого момента они охраняются государством.

В основном эти 18 объектов расположены на проспекте Соборной и имеют удовлетворительное состояние сохранности. Один из них — клуб «Металлист» (ныне ДК «ЗАЗ»), построенный в 1925 году.

Остальные объекты являются жилыми домами, возведенными в 1930-1950-х годах. Еще два объекта расположены на территории Старого Александровска.