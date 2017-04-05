Двойной счет за голубое топливо в Запорожье: кто и сколько будет платить?

28 марта Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввела абонплату за газ для населения с 1 апреля. Уже в мае потребители получат двойные платежки. Причина таких изменений — НКРЭКУ разрешила поставщикам газа отдельно взимать с потребителей плату за газ и отдельно за «доставку» топлива в квартиру/дом (абонплата). На сегодня абонплата уже включена в тариф, но с апреля она еще и вырастет.

Как рассказали в ПАО «Запорожгаз», благодаря такому разделению потребитель будет знать, сколько он платит за газ и сколько — за пользование газовыми сетями. Это можно сравнить с платой за аренду автомобиля, когда арендатор отдельно вносит фиксированный платеж за аренду авто, а потом отдельно это авто заправляет — оплачивает бензин. Поэтому для экономии на стоимости бензина есть смысл арендовать экономичное авто.

Независимые эксперты говорят, что такое разделение уже давно действует в Европе, однако там потребитель самостоятельно выбирать для себя поставщика газа. На сегодня в Запорожье сохраняется монополия одной газовой компании. Поэтому данная схема не сможет нормально заработать в Украине и в нашем городе, в частности. Впрочем, пресс-секретарь ПАО «Запорожгаз» сообщила, что это делается для открытия рынка газа.

— В 2015 году произошло первое разделение платы для не бытовых потребителей (предприятия и т.д.). Они уже два года платят по системе, когда трейдеры закупают у частных компаний газ и перепродают их не бытовым потребителям. Последние, в свою очередь, выбирают предприятие, где закупать газ. Эта схема постепенно переходит и на рынок бытового потребления газа, — сказала пресс-секетарь ПАО «Запорожгаз» Наталья Гринь. — Подготовительные этапы относительно данного разделения проводились. В прошлом году делались опросы среди людей, большинство высказалось «за» такое разделение.

Что такое абонплата?

В тариф на транспортировку газа входит работа аварийно-диспетчерской службы, замена и ремонт газопровода, обслуживание газораспределительных пунктов ГРП и заработная плата сотрудников. В «Запорожгазе» сообщили, что если ранее люди платили за вызов газовщиков отдельно, то теперь дополнительно платить за эту услугу не придется.

Ранее в тариф уже входила плата за транспортировку, она составляла 7-8% от общей суммы. Потребители платили на один расчетный счет и там все распределяли. Теперь решением НКРЭКУ абонплату мы будем платить «Запорожгазу», а непосредственно за голубое топливо — «Укртрансгазу». Для потребителей с двойными платежками цена на газ снизится с 6,80 грн. до 6,00 грн. Абонплату будут платить лишь те, кто использует газ в больших объемах — частный сектор, у кого установлены газовые котлы и колонки. Потребители, которые используют газ в квартире лишь для приготовления пищи, за транспортировку платить не будут. У них пока все останется по-старому. Впрочем, если в квартире используется газ для отопления, а плита электрическая — за транспортировку придется заплатить.

Счет по абонплате придет и тем, кто за свой счет проводил газовую трубу к себе в дом. Будь то вся улица или отдельное частное здание. Поскольку «они ставили небольшие кусочки труб», сказали в «Запорожгазе».

Абонплата будет взиматься ежемесячно весь год, независимо от отопительного сезона. Даже если вын е использовали ни одного куба голубого топлива, счет за транспортировку все равно придет.

Сколько будем платить по-новому?

Минимальная абонплата составляет 46 гривен в месяц с дома. Ее стоимость будет зависеть от мощности счетчика, пропускной способности и тарифа, который установил госрегулятор — для каждого области разный.

К примеру, квартира использует газ на плиту без счетчика. Один куб стоит сейчас 6,87 грн, а будет стоить 6,00 гривен. Если в квартире один жилец, то за март он заплатит 6,87 грн x 4,4 м3 = 30,23 грн. с апреля плата для него составит (46+6,00 x 4,4) = 72,40 грн. если в квартире два жильца, то плата в апреле составит (46+6,00 x 4,4 x2) = 98,8 грн. Впрочем, в «Запорожгазе» заявили, что для домовладений, которые потребляют большие объемы газа, после введения нового принципа оплаты стоимость услуг сократится в среднем на 500 грн.

К тем, кто не будет оплачивать абонплату, применят санкции, какие именно в НКРЭКУ еще не решили.

Свое скандальное решение НКРЭКУ решило пока приостановить. То ли в связи с обращением премьер-министра Владимира Гройсмана, то ли после требования Президента Украины Петра Порошенко об остановке решения о введении абонплаты на газ. В понедельник, 10 апреля, Нацкомиссия собирается на заседание для обсуждения вопроса и принятия решение о приостановлении действия и внесении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ с целью недопущения повышения общего счета для бытовых потребителей природного газа.

Пример расчета месячного платежа для потребителей в Запорожской области со счетчиком G-4:

Формула: Тариф х (Q max х 1,0296 х 24 часа х 365 дней) \ 12 месяцев

Расчет:

0,01902 х (6 х 1,0296 х 24 часа х 365 дней) \ 12 месяцев = 85,77 без НДС

Общая сумма с НДС — 102,93 грн.

где: 0,01902 — тариф ПАО «Запорожгаз», грн. за 1 м3 в час

6 — максимальная пропускная способность (Q max)

1,0296 — коэффициент давления, определенный в соответствии с главой 6 раздела VI Кодекса газораспределительных систем

Яна ПЕТРОВА