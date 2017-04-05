Жителей Запорожья приглашают на встречу с Михаилом Саакашвили

В воскресенье, 9 апреля, в 18:00 в Запорожье состоится встреча экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с представителями малого и среднего бизнеса Запорожья и Запорожской области.
На встрече будут обсуждаться:
- опыт грузинских реформ;
- ситуация с бизнесом в Украине (земельные отношения, разрешительная система, коррупция и прочее).
На встречу вход бесплатный но ограничено количество участников.
На мероприятие приглашают на встречу предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса Запорожья и Запорожской области, студентов ВУЗов.
Все будет проходить в EDISON SPACE coworking по адресу улица Гагарина, 3 (торговый центр Гагарин).
Более подробная информация здесь.