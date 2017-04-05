Жители запорожских сел опасаются за свою жизнь из-за «урановых разработок» (ФОТО)

На расстоянии 2 км от Вольнска на территории Павловского сельсовета планируют создать карьер по добыче высокомарочного каолина, который используется в предметах ежедневного обихода.

Но местные жители в штыки восприняли такое известие. На днях сотни жителей Вольнянска вышли на митинг к райгосадминистрации. Люди недовольны деятельностью районной власти и всерьез обеспокоенны за собственное здоровье.

Участники акции уверенны в том, что под слоем каолина находится уран. Свои догадки они подтверждают некой соответствующей картой, которою по их словам без труда можно найти на просторах интернета, а также ссылаясь на статьи в местной газете.

Помимо плакатов активисты принесли гроб с похоронными венками, который по их задумке символизирует похороны местной экологии. Также местные жители крайне недовольны работой главы районной администрации Вольнянского района Александра Руденко.

По их мнению, депутат самостоятельно подписал законопроект, который разрешает добычу каолина в Беляевском районе.

― Мною было подписано разрешение на разработку детального плана земельного участка. Это карта территории, а уже ее утверждение предполагает общественные слушания районной государственной администрации. В местной газете мы разместили информацию о том, что для общественного слушания предоставляется этот план территории. Администрация самостоятельно инициировала проведение общественных слушаний. Мы сами пригласили разработчика, чтобы услышать его позицию. То есть все пришедшие сюда жители должны были цивилизовано зайти в зал и задать волнующие их вопросы. По закону Украины на такой документ с разрешением имеет право каждый, кто обратится к районной власти. Я не имею права отказать человеку, – рассказал Александр Руденко.

Сказать однозначно, что скандальное производство по добыче белой глины начнется, глава районной администрации Вольнянского района не может. Сейчас идет речь об утверждении карты, на которой будет отмечено, где находится газопровод, паи, «Беляевский комбинат». Само строительство это далекое будущее или его и вовсе не будет. По мнению депутата залежей урана под землей нет. Еще в 2006 «Беляевский комбинат» получил разрешение на то, что без нарушения экологических, санитарных норм и без вреда для людей имеет право на добычу веществ из земли. Если бы была угроза урана, такого б разрешения не было.

По мнению народного депутата Вадима Кривохатько ничего кроме вреда Вольнянск от этих строительных работ не получит. Нардеп выступил с пламенной речью перед митингующими, сделав акцент на том, что тяжелая строительная техника разрушит и без того далеко не идеальные дороги.

Мэр города Наталья Мусиенко считает данную ситуацию патовой, и активно поддерживает своих горожан. Она предложила массово отправлять обращения горожан во все возможные инстанции, с просьбой об отмене решения Александра Руденка. На митинге активисты собрали подписи против начала строительных работ карьера по добыче каолина. После многочисленных споров активистов все же с трудом уговорили пройти в зал райгосадминистрации на общественные слушания и обсуждения волнующих вопросов.

Решительно настроенные митингующие не хотели слушать каких-либо разъяснений и оправданий, они требовали конкретного результата. Таким образом было принято решение создать инициативную группу, в которую вошло 15 человек. В составе числятся местные активисты, депутаты местных советов, а также запорожские экологи, которые приехали поддержать жителей Вольнянска. По мимо этого общественность приняла решение отозвать подпись главы районной администрации Вольнянского района Александра Руденко, на разрешение работу карьера. Обращение намерены отправить в Запорожскую облгосадминистрацию на имя Константина Брыля.