Запорожский извращенец показывал девочкам видеопорнографию и просил повторить

Число жертв серийного педофила, задержанного в Запорожье в феврале, увеличилось до четырех.

Как рассказал «Верже» источник в силовом ведомстве, самой младшей жертве было 8 лет. Также подверглись сексуальному насилию и развращению девочки 13, 12 и 10 лет.

Выяснилось, что 37-летний негодяй, кстати, женатый и имеющий сына-школьника, подъезжал к разным школам Запорожья на своем

Mercedes Vito.

Выбирая жертв, он увлекал их разговорами и угощал конфетами. Завоевав доверие девочки, он приглашал ее в салон машины, а затем показывал на мониторе ноутбука эротические сцены.

Затем он предлагал очередной жертве повторить то, что делала порноактриса на экране. Дескать, смотри, девушке на экране нравится и тебе понравится.

После того, как девочка выполняла сексуальные прихоти, негодяй давал ей сладости и деньги. И убеждал девочек никому не рассказывать об их «секрете».

Известно, что маленькие пострадавшие по нескольку раз выполняли извращенные желания педофила.

Вышли на негодяя после того, как мама одной из пострадавших несколько раз нашла у дочери купюры, сложенные особым образом.

Девочка призналась, что деньги ей давал «дядя» за «сохранение секрета». Перепуганная запорожанка обратилась в полицию и сыщики выследили негодяя.

Как оказалось, подлец записывал на видео эпизоды, как он растлевал девочек. Сейчас бывший частный предприниматель коротает дни в СИЗО, где ему уже установили определенный статус.

Как ранее сообщал «Верже», ему вменили в вину: совершение развратных действий в отношении малолетних и насильственное удовлетворение половой страсти извращенным способом.

Педофилу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Кстати, полицейские настоятельно советуют родителям (особенно жителям Днепровского и Вознесеновского районов) поговорить со своими дочерьми 8-12 лет. Возможно, кто-то из них также стал жертвой серийного педофила.

Валерий Бутенко