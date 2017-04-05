Запорожский фермер приковал бездомного работника цепью, чтоб тот ничего не украл (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Фермер из Мелитопольского района вывез супругов в заброшенный ангар, где приковал мужчину цепью.

Вчера, 3 апреля, в полицию поступила информация о том, что 62-летний фермер, проживающий в одном из сел Мелитопольского района, поместил в заброшенный ангар супругов, и там насильно удерживает их.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила 46-летнего мужчину, прикованного цепью к металлической трубе.

По информации пресс-службы ГУНП в Запорожской области, во время осмотра помещения ангара выявлено 82 охотничьих патрона 16-го калибра, 24 патрона калибра 7,62 мм, 35 ​​тротиловых шашек общим весом 7 кг и металлическая банка с охотничьим порохом.

Владельца здания доставили в отдел полиции, допросили и задержали согласно ст. 208 УПК Украины. Информация внесена в ЕРДР и начато производство по ч. 1 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Как результат, подозреваемого может ждать до семи лет лишения свободы…

Подобные случаи в Запорожской области уже были, когда работники-бездомные жаловались на издевательства со стороны своих работодателей. Затем они забирали свои слова обратно, заявляя, что сами просили приковать себя цепью. Дескать, они алкоголики и таким образом спасаются от желания что-то украсть, а затем пропить.

Возможно, так будет и в этот раз. Причем бездомный еще и заявит, что патроны его. Мол, нашел в поле и хранил без всякого умысла.