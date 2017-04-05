К «фазендам» у Запорожья запускают автобусы для льготников

С 13 апреля в Запорожье начнут работу автобусные маршруты для перевозки льготных категорий горожан к их садово-огородным участкам.

Автобусные маршруты будут курсировать в соответствии с утвержденным графиком. В понедельник и четверг автобусы отправляются от Речного порта к остановке Лозы (в 06:40, 10:00, 16:50);

во вторник и пятницу – Агломерат (06:40, 15:10), Курьяново-ІІ (08:30, 17:40); в среду и субботу – В. Андреевка (07:30, 16:50);

в четверг и воскресенье – Н. Александровка (07:00, 16:45), в среду и субботу – С. Андреевка (06:40, 10:25, 16:15).

Во вторник и пятницу в 06:40 и 17:00 автобусы будут курсировать из порта в направлении остановки Советское до начала речной навигации – по 26 апреля.

С 27 апреля стартует перевозка жителей Запорожья к садово-огородным участкам речным транспортом. Горожане смогут добираться катерами от речного порта к дачным участкам, расположенным возле причалов Н. Александровка-2, Советское, Курьяново-1, Привольное, Сады, Сады Запорожстали, в соответствии с утвержденным графиком.

Во вторник и четверг катера будут ходить до остановок Н. Александровка-ІІ (время отправления катера от порта – 07:50), Советское и Курьяново-І (отправление в 07:30);

в среду и пятницу – до остановок Привольное, Сады и Сады Запорожстали (отправление катеров в 07:30), сообщает пресс-служба мэрии.