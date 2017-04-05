Лидер крымских татар уверен, что Россия уберется из Украины

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что оккупированный РФ Крым будет освобожден «без кровопролития и разрушений».

Мустафа Джемилев во время выступления на международной конференции в Братиславе, посвященной вопросам конфликтов и насилия в мире, отметил, что Крым будет освобожден от оккупантов, и главное — «без кровопролития и разрушений», и для этого очень важна и нужна солидарность и мощная поддержка всего мирового сообщества, всего демократического мира.

Напомним, 29 марта, Меджлис крымскотатарского народа подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия российских властей, включивших представительный орган крымских татар в список экстремистских организаций, запретив его деятельность.

В жалобе Меджлис указал, что включение его в список экстремистских организаций и прекращение его деятельности нарушают статью 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кроме того, организацию запретили, а ее членов преследуют в связи с их политической позицией, что является нарушением статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав.