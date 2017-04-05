Мэр Запорожья Буряк задекларировал почти 6 миллионов гривен и по мелочи: дома, машины, катер и земельные наделы

Мэр Запорожья Буряк задекларировал почти 6 миллионов гривен и по мелочи: дома,...

Мэр Запорожья Владимир Буряк задекларировал 385 тысяч 719 гривен дохода за 2016 год. Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, весь доход Владимира Буряка в прошлом году — зарплата.

В 2016 году горголова Запорожья задекларировал 5,725 миллиона гривен наличных средств, что на 1,12 млн меньше, чем декларировал в 2015 году.

В собственности Владимира Буряка 4 земельных участка (1 000, 467, 1 500 и 1 270 кв.м), 2 жилых дома площадью 119,4 кв. м в Запорожье и 87,8 кв. м в Куриловке Петриковского района Днепропетровской области, а также недостроенный жилой дом 510,7 кв. м в Запорожье.

Также в собственности Буряка 60 акций «Запорожстали» номинальной стоимостью 15 гривен, автомобили Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска и ЛУАЗ 967М 1987 г.в., катер Brig B350 2012 г. в. и 2 прицепа к легковым автомобилям.

У жены мэра есть квартира 85,45 кв. м в Запорожье, у дочери — 2 квартиры в Запорожье площадью 51,9 кв. м каждая. Также дочь мэра, Мария Зюзина, задекларировала 10 320 гривен единовременного пособия при рождении ребенка. Кроме того, замужняя Мария Зюзина владеет автомобилем Audi A6.