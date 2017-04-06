Ветеранам войны в Запорожской области повысили разовую денежную выплату

Вчера, 5 апреля, решением правительства Украины в 2017 году повысили размеры выплаты ежегодной разовой денежной помощи ветеранам войны – в среднем на 26%. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Данное решение предусмотрено постановлением о «Некоторых вопросах выплат в 2017 году разовой денежной помощи, предусмотрены законами Украины» «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты «и» О жертвах нацистских преследований».

Теперь в 2017 году выплата ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая будет осуществляться в следующих размерах: