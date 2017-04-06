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Ветеранам войны в Запорожской области повысили разовую денежную выплату

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user444
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Вчера, 5 апреля, решением правительства Украины  в 2017 году повысили размеры выплаты ежегодной разовой денежной помощи ветеранам войны – в среднем на 26%. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Данное решение предусмотрено постановлением о «Некоторых вопросах выплат в 2017 году разовой денежной помощи, предусмотрены законами Украины» «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты «и» О жертвах нацистских преследований».

Теперь в 2017 году выплата ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая будет осуществляться в следующих размерах:

  • инвалидам войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанными инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
  • I группы — 3500 гривен;
  • II группы — 3100 гривен;
  • III группы — 2700 гривен;
  • участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1200 гривен;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3500 гривен;
  • членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 600 гривен;
  • участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — 500 гривен.

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