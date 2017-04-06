В Запорожье восемь человек облачились в судебные мантии

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ, согласно которому, назначены судьи в ряде областей Украины, в том числе и в Запорожской области.

Согласно Указу, судьями хозяйственного суда Запорожской области стали: Боева Елена Сергеевна, Горохов Игорь Сергеевич и Ярешко Оксана Владимировна.

Судьями Днепровского (Ленинского) райсуда Запорожья назначены Барулина Тамара Евгеньевна и Гнатюк Александр Николаевич.

Судьями Запорожского окружного административного суда назначены Бойченко Юлия Петровна и Калашник Юлия Викторовна.

Судьей Приморского районного суда Запорожской области стал Каряка Дмитрий Александрович.