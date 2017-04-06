В Запорожье вынашивают планы о создании речного трамвая

Сегодня,6 апреля, на сайте Петиций Запорожья была создана новая петиция про обустройство пассажирских перевозок речным трамваем.

Как сообщает автор петиции: «В Запорожье нужно ввести речные трамваи, которые будут по графику ходить от берега к берегу: от правого на левый берег и обратно. Таким образом, в городе будет разгружен общественный транспорт. Нужно помочь людям не имеющим собственного автомобиля добираться с правого берега на левый и обратно».

Автор также считает, что таким образом можно привлечь еще больше туристов и улучшит привлекательность города.

За сегодня петицию уже успели подписать пока только 4 человека. Её можно просмотреть здесь.