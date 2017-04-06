В Запорожье КП «УКС» скрывает свои планы по ремонтам школ от депутатов



Вчера, 5 апреля, на заседании комиссии по гуманитарным вопросам Запорожского горсовета депутатам был представлен новый руководитель службы технадзора и контроля за капитальным строительством и ремонтами учебных заведений Прочан Михаил Анатольевич.

Как написала на своей страничке в ФБ глава фракции «Батькивщина» Запорожского горсовета Ирина Костенко, вопросов и замечаний у депутатов по строительству и ремонтам школ и детсадов накопилось много, как к департаменту образования, так и к КП «Управлению капитальным строительством» (УКС).

«Свежие примеры: коллеги отметили, что до сих пор районные администрации не владеют информацией о работах, которые будут проведены в этом году УКСом; руководители учебных заведений жалуются, что постоянно меняется механизм формирования ремонтных работ — то формируется перечень работ под доведенную сумму, то требуется перечень всех проблемных вопросов, связанные с ремонтными работами.

Кроме того, приводился пример некачественных работ: так ремонт крыши одной из школ города, на который было выделено 110 тыс.грн. в прошлом году, в этом году уже протекает и таких примеров предостаточно.

Поэтому депутатов интересовали вопросы организации работы этой службы, ее структура,функциональные обязанности сотрудников, взаимосвязь с хозгруппами районных территориальных отделений и УКСом, перечень объектов капитального и текущего ремонта, графики их выполнения, контроль за качеством работ и проведение полной инвентаризации технического состояния помещений учебных заведений.

Кстати, в этом году на капитальные ремонты выделено 35 млн. грн. УКСу, 6 объектов должны быть сданы в этом году, все объекты переходящие, и 69 млн.грн. департаменту образования.

Из 10 млн.грн., заложенных в бюджете на текущие ремонты, осталось около 6 млн.грн., т.к. на февральской сессии около 4 млн.грн. были перераспределены на кап.ремонты для открытия дополнительных 3х групп в дошкольных учреждениях», — написала Ирина Костенко.

Учитывая то, что новый руководитель недавно приступил к своим обязанностям, депутатская комиссия решила через месяц вернуться к этой теме.