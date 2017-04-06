В Запорожье суд отпустил на волю сына чиновника, из дробовика стрелявшего по людям (ВИДЕО)

В Запорожье суд отпустил на волю сына чиновника, из дробовика стрелявшего по...

В Запорожье Ленинский райсуд (название не поменял, хотя район переименовали свыше года назад) избрал для циничного дебошира самую нежную меру пресечения — личное обязательство.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что папаша отрока, которому, кстати, грозит до 7 лет тюрьмы, работает заместителем главы администрации этого же района.

Напомним, 28-летний хулиган в пьяном виде ранил из дробовика, достав его из авто, которым управлял (лишать прав его будут?), двух горожан: женщину и мужчину.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, на решение райсуда об избрании меры пресечения будет подана жалоба в апелляционный суд, где потребуют, ввиду тяжести совершенного преступления, взять злодея под стражу.