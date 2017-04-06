В Мелитополе на рабочего обрушилась земельная лавина — спасти не удалось

Вчера,5 апреля, около 16 часов в отдел ГСЧС Мелитополя поступил вызов — несчастный случай.

Оказалось, что трое мужчин копали сливную яму во дворе частного дома. 30-летний мужчина был в узкой и глубокой яме.

Неожидано обвалился большой кусок земли, полностью погребший под собой мужчину. Сам он выбраться не смог, не смогли помочь и напарники. Несмотря на усилия спасателей, вытащить мужчину не смогли и они.

Усложнилось все тем, что произошло еще два обвала. Тело погибшего доставали 2,5 часа. Для этого привлекли технику Мелитополькоммунтранса.

Медики констатировали лишь его смерть.