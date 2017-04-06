Домой Новости В Мелитополе на рабочего обрушилась земельная лавина — спасти не удалось

В Мелитополе на рабочего обрушилась земельная лавина — спасти не удалось

От
Valeriy
-
65
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Вчера,5 апреля, около 16 часов в отдел ГСЧС Мелитополя поступил вызов — несчастный случай.

Оказалось, что трое мужчин копали сливную яму во дворе частного дома. 30-летний мужчина был в узкой и глубокой яме.

Неожидано обвалился большой кусок земли, полностью погребший под собой мужчину. Сам он выбраться не смог, не смогли помочь и напарники. Несмотря на усилия спасателей, вытащить мужчину не смогли и они.

Усложнилось все тем, что произошло еще два обвала. Тело погибшего доставали 2,5 часа. Для этого привлекли технику Мелитополькоммунтранса.
Медики констатировали лишь его смерть.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here