В одной из запорожских маршруток сделали фантастический интерьер (ФОТО)

В соцсети опубликовали фото того, как оборудовали запорожскую маршрутку к лету новыми поручнями для удобства. И, таким образом, перекрыли доступ к люку, что бы никто не мог его открыть.

Но водитель не учел, что люк в маршрутном транспорте нужен для аварийного выхода в случаи аварии.

Как сообщает автор, такие нововведения в маршрутном такси №22. Запорожцы гневно отнеслись к такому поступку водителя.