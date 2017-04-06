В одной из запорожских маршруток сделали фантастический интерьер (ФОТО)

В соцсети опубликовали фото того, как оборудовали запорожскую маршрутку к лету новыми поручнями для удобства. И, таким образом, перекрыли доступ к люку, что бы никто не мог его открыть.
Но водитель не учел, что люк в маршрутном транспорте нужен для аварийного выхода в случаи аварии.
Как сообщает автор, такие нововведения в маршрутном такси №22. Запорожцы гневно отнеслись к такому поступку водителя.
Я так понимаю, это специальное нововведение в преддверии лета, чтоб никого не продуло с открытого люка?