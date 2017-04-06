В отношении директора Бердянского порта начато уголовное дело



И.о. директора ГП «Бердянский морской торговый порт» Николаю Ильину объявлено уведомление о подозрении в совершении ряда преступлений, другие факты нанесения ущерба интересам государства еще проверяются.

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, в порту были установлены факты неправомерного безвозмездного использования имущества посторонними субъектами хозяйствования, что привело к миллионным убыткам.

Кроме того, установлено, что недавно должностные лица ГП «БМТП», злоупотребляя своим служебным положением, блокировали подъезды к причалам Бердянского морского порта, тем самым, нанесли существенный ущерб охраняемым законом правам и интересам юридических лиц, государственным интересам и повлекшие тяжкие последствия, причинив ущерб государству в сумме более 700 тысяч гривен.

По фактам правонарушений, совершенных должностными лицами ГП «БМТП», полиций было открыто уголовное производство по ст. 206 УК «Противодействие законной хозяйственной деятельности», и ст.364 УК «Злоупотребление властью или служебным положением».

Сейчас материалы подозрения о совершении преступления Ильиным направлены в суд для избрания меры пресечения.