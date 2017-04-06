Жители Запорожья не хотят видеть котиков частью экосистемы

Как ранее сообщал «Верже» Запорожцы хотят признать кошек частью экосистемы города, для этого сейчас проходит сбор подписей на сайте Петиций.

На сегодня,6 апреля, данную петицию подписали, увы, 336 человек, а до конца сбора подписей осталось всего 17 дней.

Выходит так, что запорожцы не желают, чтобы коты в городе были частью экосистемы.

Напомним, что коты выполняют крайне важную функцию естественной дератизации — уничтожение грызунов, которые являются разносчиками многих инфекций. Больше нужно уделить внимание вопросу о их их размножения, а именно проведению мероприятий по гуманной биостерилизации, вакцинации и регистрации.

Петицию можно посмотреть здесь.