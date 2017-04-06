Жители Запорожья получили астрономическую сумму по льготам и субсидиям на оплату ЖКУ

За первые три месяца 2017 года жителям Запорожья на оплату жилищно-коммунальных услуг населению профинансировано более 445 114,2 тыс грн. льгот и субсидий.

По информации управления социальной защиты населения Запорожского горсовета, в 1 квартале за счет средств городского бюджета обеспечена выплата льгот по услугам связи, компенсаций за льготный проезд отдельных категорий граждан и других предусмотренных законодательством льгот на общую сумму более 20 030,5 тыс грн.

В эту сумму входят: компенсация за льготный проезд автотранспортом — 2 699,5 тыс грн., компенсация за льготный проезд электротранспортом — 15 202,1 тыс грн., компенсация за льготный проезд железнодорожным транспортом — 801,0 тыс грн.

Также осуществлена выплата льгот и жилищных субсидий на приобретение твердого топлива и сжиженного газа направлено 205,3 тыс грн.