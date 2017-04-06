Запорожские бойцы по фри-файту завоевали Кубок Украины (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В пятницу, 31 марта, стартовал Кубок Украины по фри-файту в рамках нового проекта «Мужской клуб. Фри-файт. Кубок Украины», созданный в партнерстве с Всеукраинской федерацией фри-файта и контактных единоборств.

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В соревнованиях Кубка Украины по фри-файту за чемпионство Украины сошлись 60 самых титулованных бойцов по фри-файту, они сгруппировались по командам.

Каждая команда состоит из 5 спортсменов — по одному в весовых категориях 63 кг, 69 кг, 74 кг, 79 кг и 84 кг. Запорожцы вместе о спортсменами из Днепропетровской области участвовали за одно. От Запорожья заявленные два опытных спортсмена в категории до 63 кг Шостак Виталий Мастер Спорта Украины по фри-файту, и в категории до 79 кг Запара Андрей Мастер Спорта Украины по фри-файту.

В финале спортсмены сборной команды Днепра и Запорожья соревновались с представителями Сумской области. Именно эта встреча и принесла ожидаемую победу. Впервые в истории фри-файту наши спортсмены завоевали первое место.

«Соревнования проходили в формате командных встреч — две команды выходят на площадку и спортсмены — по одному в каждой весовой категории — проводят поединки. Результат поединка засчитывается каждой команде. В финале, наши полностью разгромили спортсменов Сумщины», — рассказывает руководитель федерации фри-файта Запорожской области и главный тренер сборной команды Андрей Бурда.

Сборную команду представляли спортсмены из клубов «Апгрейд», «Прайм», «Адреналин» и «Ярость».

Как сообщает главный тренер, сейчас они готовятся к чемпионату Украины среди юниоров в личном зачете, который пройдет в конце апреля.

Дарья КРЫЛОВА

Справка: Фри-файт (англ. Free-fight — «Свободный бой») — смешанное боевое искусство, украинский вариант смешанных контактных единоборств.

Фри-файт объединяет опыт многих боевых традиций мира в единую систему, используя эффективные приемы ведения поединка.