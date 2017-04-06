Запорожцы ликуют — безвизовому режиму в Украине быть

Сегодня, 6 апреля, Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины. Об этом сообщает Новое Время.

Известно, что соответствующее решение поддержал 521 евродепутат на заседании. Против — 75 евродепутатов, еще 36 воздержались.

Осталось только, что бы украинский безвиз одобрили в Совете ЕС на уровне министров и послов.

По словам председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, безвизовый режим с ЕС будет предоставлен Украине до лета текущего года.

Также об этом на своей страниц в Фейсбук сообщает президент Украины Петр Порошенко.

