Извращенца, растлившего в Запорожье 4 девочек, задержали благодарю отцу одной из жертв (ВИДЕО)

Вышли на негодяя после того, как мама одной из пострадавших, несколько раз нашла у дочери купюры, сложенные особым образом. Девочка призналась, что деньги ей давал «дядя» за «сохранение секрета». Перепуганная запорожанка рассказала мужу, который потратил несколько недель на поиски извращенца, а затем написал заявление в полицию, сообщив номер авто, в который садились дети.

Полицейские устроили слежку за негодяем и задержали его на горячем 14 февраля. Поначалу потерпевших было двое, но затем в полицию обратились родители еще двух девочек, которые стали жертвами педофила.

Как уже сообщал «Верже», 37-летний негодяй, кстати, женатый и имеющий сына-школьника, подъезжал к разным школам Запорожья на своем Mercedes Vito. Выбирая жертв, он увлекал их разговорами и угощал конфетами. Завоевав доверие девочки, он приглашал ее в салон машины, а затем показывал на мониторе ноутбука эротические сцены.

Затем он предлагал очередной жертве повторить то, что делала порноактриса на экране. Дескать, смотри, девушке на экране нравится, и тебе понравится.

После того, как девочка выполняла сексуальные прихоти, негодяй давал ей сладости и деньги. И убеждал девочек никому не рассказывать об их «секрете». Известно, что маленькие пострадавшие по нескольку раз выполняли извращенные желания педофила.

Как рассказал «Верже» источник в силовом ведомстве, самой младшей жертве было 8 лет. Также подверглись сексуальному насилию и развращению девочки 13, 12 и 10 лет.

Арестованному горожанину вменили в вину: совершение развратных действий в отношении малолетних и насильственное удовлетворение половой страсти извращенным способом. Педофилу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.