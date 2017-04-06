На дороге под Запорожьем лоб в лоб столкнулись легковушки: два трупа

Поздно вечером на автодороге «Запорожье-Мариуполь», вблизи поселка Камышеваха произошло страшное ДТП.

На месте происшествия спасатели выяснили, что легковой автомобиль «ВАЗ 2106» столкнулся с автомобилем «Таврия-1102». В результате аварии водитель автомобиля ЗАЗ погиб на месте, в больнице скончалась пассажирка, еще три человека получили увечья.

По факту страшной аварии начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей». Подробности трагедии установит дальнейшее расследование.