Российский режиссер признал, что передал миллион рублей боевикам «ДНР»

Автор фильмов «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» потерял уважение миллионов украинцев после признания в поддержке террористов.

Кинорежиссер из РФ Владимир Меньшов подтвердил, что передавал деньги в поддержку Донбасса.

«Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И, мне жаль, что это получило публичную огласку. Что касается Службы безопасности Украины, то они ко мне не обращались», — заявил Меньшов.

О том, что режиссер передал в пользу Донбасса 1 миллион рублей сообщил на своей странице в ФБ некто Захар Прилепин, называющий себя писателем.

Служба безопасности Украины заявила, что не оставит без внимания данную информацию и проверит ее.