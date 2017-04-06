У запорожской пивнушки два рецидивиста устроили кровавую дуэль на ножах (ФОТО)

Двое ранее судимых жителей Бердянска в ходе конфликта прибегли к холодному оружию: один дуэлянт угодил в реанимацию, другой — в СИЗО.

Медики «скорой» сообщили, что у магазина на улице Химиков в Бердянске, находится тяжелораненный мужчина с несколькими ножевыми ранениями.

На место ЧП прибыл наряд, который задержал ранее судимого 44-летнего горожанина. Тот не отпирался, заявив, что лишь защищался. Дескать, инициатором конфликта был ранее незнакомый ему человек, напавший на него с штык-ножом.

А он, мол, только защищался кухонным ножом, который «случайно» имел при себе.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, подозреваемый задержан согласно ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. 47-летний потерпевший, который ранее также имел неприятности с законом, находится в реанимации.