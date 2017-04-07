Арсений Яценюк, флага ИГИЛ, яичница: Российский МИД публикует загадочные коллажи (ФОТО)

В среду, 6 апреля, вечером на страничке российского Министерства иностранных дел РФ в Twitter были опубликованы посты со странными коллажами фото, на которых были надписи «Надоел/Надоело». Об этом сообщает НВ.

На этих коллажах можно увидеть изображение Арсений Яценюк, флага Исламского государства, Михеил Саакашвили, яичница, картошка фри, сенатор Маккейн, Хиллари Клинтон и многие другие.

Также на некоторых была написана дата 9.04.2017.





Возможно публикации могли стать ответом на сообщения Михаила Ходорковского и Открытой России.