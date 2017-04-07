Восемь бойцов расформированного «Торнадо» получили тюремные сроки: от 8 до 11 лет

Экс-бойцов признали виновными в создании преступной группировки, которая совершала похищения и пытки людей, вымогательство и изнасилования на территории Луганской и Донецкой областей.

Сегодня, 7 апреля, Оболонский райсуд Киева огласил приговоры 12 бывшим бойцам спецроты Министерства внутренних дел «Торнадо».

Экс-командир подразделения Руслана Онищенко получил 11 лет тюрьмы. Его заместитель Николай Цукур — 9 лет. Гражданин Беларуси Даниил Ляшук был приговорен к 10 годам, Илья Холод — к 9,5 годам.

Также экс-бойцы Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Куст получили по 9 лет тюрьмы каждый, а Анатолий Пламадла — 8 лет лишения свободы. Еще четверо экс-бойцов получили условные сроки.

У осужденных есть право обжаловать приговоры.